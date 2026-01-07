HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kosova, Roketsan'dan Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi teslim aldı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ordu envanterine Roketsan'ın Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemini (OMTAS) dahil ettiklerini bildirdi.

Kosova, Roketsan'dan Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi teslim aldı

Başbakan Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha güçlü, daha güvenli: Türk yapımı OMTAS ordumuzun envanterinde." ifadelerini kullandı.

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aralık 2023'te Türk savunma sanayii üreticilerinden Roketsan ile imzalanan sözleşme kapsamında tedarik edilen OMTAS sevkiyatını teslim aldıklarını belirtti.

OMTAS hakkında bilgi veren Maqedonci, "Reaktif korumaya sahip tanklar da dahil olmak üzere modern zırhlı araçları ve askeri tahkimatları etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen, orta menzilli modern bir tanksavar füze sistemidir." ifadelerine yer verdi.

Maqedonci, şunları kaydetti:

"Ordumuz için tanksavar füze sistemlerinin çeşitliliğinin ve miktarının artırılması, farklı menzil mesafeleri, arazi koşulları ve tehdit senaryolarının kapsanmasını amaçlamakta, operasyonel esnekliğin artırılmasını hedeflemektedir."Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye ve İsrail arasında ortak koordinasyon mekanizmasıSuriye ve İsrail arasında ortak koordinasyon mekanizması
İngiltere, Fransa ve Ukrayna'dan kritik anlaşma! Asker göndereceklerİngiltere, Fransa ve Ukrayna'dan kritik anlaşma! Asker gönderecekler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kosova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimlerin uyuşturucu partisi düzenlediği yer ifşa oldu! VIP odaları bile var

Ünlü isimlerin uyuşturucu partisi düzenlediği yer ifşa oldu! VIP odaları bile var

Kar yeniden kapıya dayandı: Hava 10 derece birden soğuyor!

Kar yeniden kapıya dayandı: Hava 10 derece birden soğuyor!

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.