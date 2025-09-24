HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Koyununu kurtarmak isterken 70 metrelik yamaçtan düşerek yaralandı

Bursa’nın Keles ilçesinde sürüden ayrılan koyununu kurtarmak için tırmandığı yamacın eteğinden yuvarlanan çoban, ağır yaralandı.

Koyununu kurtarmak isterken 70 metrelik yamaçtan düşerek yaralandı

Olay, saat 17.00 sıralarında Keles ilçesi Yağcılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çobanlık yapan Osman Bektaş (69), sürüden ayrılıp meranın yakınındaki bir tepeye çıkan koyununun peşine düştü. 70 metrelik yamaca tırmanan Bektaş, tek başına koyuna ulaşamayacağını anlayıp Yağcılar Mahallesi’nden yardım istemeye gitti. Beraberindeki 2 genç ile birlikte yamaca tekrar tırmanan Bektaş, koyunu bulunduğu yerden kurtaracağı esnada dengesini kaybedip aşağıya düştü.

Koyununu kurtarmak isterken 70 metrelik yamaçtan düşerek yaralandı 1

MAHALLE SAKİNLERİ HABER VERDİ

Olayı gören gençler jandarma, sağlık ekipleri ve mahalle sakinlerine haber verdi. Mahalle sakinlerinin çabalarıyla bulunduğu yerden kurtarılan Bektaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keles Devlet Hastanesi’ne ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazipaşa'da ormanlık alanda yangınGazipaşa'da ormanlık alanda yangın
Seyir halindeyken alevlere teslim olan tır kül olduSeyir halindeyken alevlere teslim olan tır kül oldu

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.