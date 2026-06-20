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Kozlu’da şehit babaları unutulmadı

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Kozlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Babalar Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Kozlu’da şehit babaları unutulmadı

Kozlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sacide Kilci ve kurum personelleri, ilçede ikamet eden şehit babalarını evlerinde ziyaret ederek Babalar Günü’nü kutladı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde şehit aileleriyle yakından ilgilenen ekipler, devletin her zaman yanlarında olduğunu bir kez daha vurguladı. Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde, şehit babalarına çeşitli hediyeler takdim edilirken, ailelerin talep ve görüşleri de dinlendi. Kozlu Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, bu tür ziyaretlerin devam edeceğini ifade etti.

Kozlu’da şehit babaları unutulmadı 1

Kozlu’da şehit babaları unutulmadı 2

Kozlu’da şehit babaları unutulmadı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Zonguldak
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