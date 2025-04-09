Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden 'Bayburt' açıklaması: "Kız öğrenci yurdunda cinayet iddiası doğru değil"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 'Bayburt’ta öğrenci yurdunda cinayet' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

KYGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Bayburt’ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet' iddiası doğru değildir. Yurtta barınan bir öğrencimiz mescitte tek başınayken kendisine zarar vermiştir. Hastaneye kaldırılan ve yapılan muayenenin ardından öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Öğrencinin, daha sonra arkadaşını telefonla arayıp durumunu anlattığı ortaya çıkmıştır. Yurtta kalan diğer öğrencilerin yaşanan olayı farklı yorumlaması üzerine yurt yönetimine yönelik protesto eylemi yapılmıştır. Protesto yapan öğrencilere yaşanan olayla ilgili olarak yapılan doğru bilgilendirmelerin ardından öğrenciler dağılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli makamlar tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. (DHA)

BASIN AÇIKLAMASI



Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Bayburt’ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet” iddiası doğru değildir.



Yurtta barınan bir öğrencimiz mescitte tek başınayken kendisine zarar vermiştir.



Hastaneye kaldırılan ve yapılan muayenenin… — Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (@GSB_KYGM) April 9, 2025

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır