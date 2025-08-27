HABER

Kremlin'den çarpıcı mesaj! "Hiçbir NATO askeri Ukrayna’da olmamalı"

Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna arasında barış umutları yeniden konuşulmaya başlarken Kremlin'den çarpıcı açıklamalar geldi. Avrupa'nın önerilerine karşı çıkan Kremlin'in "Hiçbir NATO askeri Ukrayna’da olmamalı" mesajı dikkat çekti.

Cansu Akalp

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri başkanlarının temas halinde olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Peskov, şu ifadeleri kullandı;

"ABD Başkanı Donald Trump'ın da devrede olduğu Rusya-Ukrayna temasını dünya Ukrayna’ya güvenlik garantileri konusunda Avrupa’nın önerilerine karşıyız. Hiçbir NATO askeri Ukrayna’da olmamalı.

Barış görüşmeleri için müzakere gruplarının şefleri temasta, başkanlar seviyesindeki görüşmelere iyi hazırlanılması gerekiyor.

ABD’nin Ukrayna’da barış için çalışması çok önemli. Çatışmaların çözümü için yardımcı olabilir, ABD’nin çabasının devamını isteriz.

Rusya, çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve bunun için Ukrayna’dan da karşılık bekleniyor."

