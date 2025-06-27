Küba'nın başkenti neresi? Küba'nın başkenti hakkında bilgiler

1902 senesinde Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Küba Karayipler’deki en kalabalık ada ülkesidir. Yerel halkın çok sıcakkanlı ve sevecen olduğu bilinir. Modernizm ve Neoklasisizm’in bir arada bulunması Küba’nın dikkat çeken özellikleri arasında yer alır. Ülke bir adada olduğundan kaynaklı herhangi bir kara parçasıyla sınırı yoktur. Birçok açıdan merak edilen Küba’nın başkenti de merak konusudur.

Küba’nın başkenti neresi?

Küba ülkesi 14 bölge ve 1 belediyeden oluşmaktadır. Küba’nın başkenti neresi sorusuna yanıt olarak Havana yanıtı verilir. Ülkenin başkenti, aynı zamanda en büyük şehri olan Havana’dır. İkinci büyük şehri ise Santiago de Cuba'dır.

Havana, Küba'nın kuzeyinde, Meksika Körfezi'nin kıyısında konumlanmıştır. Şehir sadece ülkenin değil, Karayipler bölgesinin de en büyük kenti olma özelliğine sahiptir. Ülkedeki insanların büyük bir bölümü başkentte toplanmıştır. Havana herhangi bir yere benzemeyen sokaklarıyla, rengarenk evleriyle, klasik otomobilleri ve yerel sanatçıların süslediği bir şehir olarak dikkat çeker. Başkent Havana’nın nüfusu 2 milyondur. Ülke her sene milyonlarca turisti ağırlar.

Havana'ya nasıl gidilir?

Havana’ya havayoluyla gitmek isteyenlerin varış noktası Jose Marti Uluslararası Havalimanı’dır. Ülkemizin İstanbul şehrinden Havana'ya direkt uçuşlar gerçekleştirilir. Ayrıca Paris, Amsterdam, Frankfurt ya da Madrid şehirleri üzerinden de aktarmalı uçuşlar mevcuttur. Havana’ya yolculuk ortalama 13 saat kadar sürer. Ülke içerisinde Havana’ya farklı bir noktadan gidilmek istendiğinde trenle yolculuk yapmak oldukça pratiktir.

Havana'ya ne zaman gidilir?

Küba’nın kuzeyinde ve Meksika Körfezi kenarında bulunan Havana şehrinde tropikal iklim şartları görülür. Yıl boyunca soğuk havanın görülmediği şehirde yıllık ortalama hava sıcaklığı 20 derece civarı seyreder. En düşük sıcaklıkların yaşandığı dönem ise ocak ve şubat aylarıdır. Ülkede bazı dönemlerde kasırgalar yaşansa da bu olaylar daha çok güney kesimlerde görülür. Havana şehri, hava olaylarından en az etkilenen yerlerden biridir.

Havana'da gezilecek yerler

Havana, günümüzde komünist idarenin sürdüğü Küba'nın en fazla araştırılan şehirlerinden biridir. Dünyaca ünlü liderlerin öncülüğünde birçok olayın yaşandığı Devrim Meydanı, tarihi yapıları, müzeleri ve yerel halkın yaşamıyla birçok ziyaretçinin ilgisini çekmektedir.

Plaza de La Revolucion

Adından da anlaşılacağı üzere şehirdeki tüm protesto ve eylemlerin gerçekleştirildiği bölge olarak öne çıkar. Her sene 1 Mayıs ya da 26 Temmuz’da Fidel Castro’nun çağrısı sayesinde bu meydanda milyonlarca kişi bir araya gelmiştir. Bu eylemler günümüzde de devam etmektedir. Meydanın en önemli simgelerinden biri ise halkın en sevdiği isimlerden biri olan Jose Marti anıtıdır. Marti, sömürge döneminde karşıt eylemleri nedeniyle sürgün edilen ve İspanyollar ile girdiği çatışmada hayatını kaybeden önemli bir kişiliktir.

Capitolio Nacional

Küba’nın başkentinde görülmesi gereken pek çok tarihi alan ve müze bulunur. Hatta ülkenin en ilgi çeken unsurları burada denebilir. Bunlardan biri olan Capitolio Nacional da devrim öncesindeki Küba yaşamını simgeleyen bir anıttır. Küba devriminden önceki dönemlerde meclis işlevine sahip olan bu bina günümüzde Bilim ve Teknoloji Bakanlığı olarak kullanılmaktadır.

Calle Obispo

Yerel halkın ve turistlerin zaman geçirdiği önemli caddelerden biridir. Burada yerel yaşamlar görülebileceği gibi aynı zamanda pek çok mağaza, kafe, market, bar, kitapçı, sanat galerisi, restoran, pastane ve otel yer almaktadır.

Museo de la Revolucion

Dünya Mirası Sit Alanı olarak kabul edilen bu yer Eski Havana bölgesinde konumlanmıştır. Devrim Müzesi hem yapısal olarak ihtişamı hem de manevi anlamdaki önemiyle turistlerin ilgisini çeken bir lokasyondur.

Küba'da ne yenir?

Geleneksel Küba mutfak kültürü, İspanyol, Karayip ve Afrika kültürlerinin karışımından meydana gelir. Başkent Havana şehrinde de bu etkiler görülür. Ülkede en çok tüketilen ve her evde görülen yemek “congri”dir. Congri siyah barbunya ve beyaz pirinçten hazırlanır. Diğer bir yaygın lezzet ise muz kızartmasıdır. Şehirde domuz eti, mısır ve siyah fasulyenin sıklıkla tüketildiği görülürken ıstakoz da çok tercih edilen gıdalardan biridir. Istakoz haricindeki deniz ürünleri çok fazla tüketilmese de aguja, pargo ve cherna türü balık yemekleri bölgesel yerel lezzetler arasında yer alır.