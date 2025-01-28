Kübra Par'dan canlı yayın kazası! Programının bittiğini zannetti el hareketi çekti! RTÜK inceleme başlattı... Ebubekir Şahin: "Özgür olduğunda neler yapabileceğini de açıkçası çok merak etmekteyiz"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Barış Pehlivan, program yapmak için geldiği Halk TV binasında gözaltına alındı. Pehlivan ile sorumlu müdür Serhan Asker ve sunucu Seda Selek de gözaltına alındı.

Gazetecilerin gözaltına alınmasına ise birçok isim tepki gösterdi. Kübra Par da TV100 ekranlarında sunduğu programında "Gazeteciliğin temel ilkelerine uyduğumuz ama aynı zamanda mesleğimizi özgürcü icraa edebildiğimiz günlerde size yeni haberler aktarabilmek üzere ana haberin sonuna geldik" diyerek tepki gösterdi ve programı bitirdi.

EL HAREKETİ ÇEKTİ!

Kübra Par, ana haber bültenini bitirdikten hemen sonra ise canlı yayın kazasına imza attı. Kameraların kayıttan çıktığını düşünen Par, stüdyodan çıkarken el hareketi yaptı ve kameralara yansıdı.

Ana haberden zamanında çıkamayan Par'ın yönetmenine 'zamanında çıktım' demek için böyle bir harekette bulunduğu iddia edildi. O anlar ise gündem oldu.

Sunucu Kübra Par, haber bülteninin sonunda el hareketi yaptıpic.twitter.com/YexOFCIOOp — Mynet (@mynet) January 28, 2025

EBUBEKİR ŞAHİN: "İNCELEME BAŞLATILDI"

Kübra Par'ın bu hareketinin ardından ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin şunları ifade etti:

"TV 100 ekranlarında ana haber bülteni sunan Kübra Par, bugün gazeteciliğin ‘etik’ ilkeleriyle ilgili yorum yapmıştır. Millete hitap eden bir ekranda özgür olmadığını söyleyerek bu yakışıksız hareketini rahatça yapabilen Kübra Hanım’ın, özgür olduğunda neler yapabileceğini de açıkçası çok merak etmekteyiz.

Türkiye’de etik ilkelere uyulduğu sürece özgür gazeteciliğin yapılmasında herhangi bir sorun yoktur. Ancak ne zamandan beri bir görüşmeden alınan gizli ses kaydının yayınlanması gazetecilik olmuştur? Bu gazetecilik değil, aslında hukukun ve kişilik haklarının ihlalidir. Ekranlardan eleştirilecekse bu eleştirilmelidir.

Tüm uyarılarımıza rağmen üzülerek görüyoruz ki TV 100 ekranlarında yapılan bu terbiyesiz hareket, aslında bazılarının perde arkasındaki niyetlerinin ve meselenin de asla gazetecilik olmadığını ortaya çıkarmaktadır.

Üst Kurulumuz halkımıza yönelik yapılan bu ahlaki olmayan hareket ile ilgili inceleme başlatmış olup, hazırlanacak olan raporla ilgili ilk toplantıda gereğini yapacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TV 100 ekranlarında ana haber bülteni sunan Kübra Par, bugün gazeteciliğin ‘etik’ ilkeleriyle ilgili yorum yapmıştır. Millete hitap eden bir ekranda özgür olmadığını söyleyerek bu yakışıksız hareketini rahatça yapabilen Kübra Hanım’ın, özgür olduğunda neler yapabileceğini de… pic.twitter.com/G8BwJpLvGu — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) January 28, 2025

KÜBRA PAR: 'GÜNDEMLE İLGİSİ YOKTUR'

Kübra Par yaşananlarla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bu akşam Ana Haber bittikten sonra bir canlı yayın kazası yaşadım.

Birkaç gündür çıkışta Ana Haber’den bir iki dakika geç çıkıyor, Alfa Petek Yarışma Programı’nın yayın dilimine giriyorduk. Yayın arasında yönetmenimizle bu konuda esprileştik ve iddialaştık. Haber bitiminde jenerik girdi ve kulağıma bir espri yaptı. Yayından çıktığımızı düşünerek kendisine bir şaka yaptım. O anlar kameralara yansımış.

Olayın bugün yaşanan gündemle bir ilgisi yoktur.

Ortaya çıkan görüntüden dolayı tüm izleyicilerimizden özür dilerim."