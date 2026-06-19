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Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı

Gaziantep'te bir kadın, kucağına aldığı 4 yaşındaki oğluyla birlikte 8'inci kattan atladı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti, ağır yaralanan oğlunun tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı

Olay, öğle saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Zeliha B. (32), kendisiyle yaşayan 4 yaşındaki oğlu A.B.'yi kucağına alarak 8'inci kattaki evlerinden bilinmeyen bir nedenle aşağı atladı.

Kucağına aldığı çocuğuyla 8 inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı 1

GAZİANTEP'TE KAN DONDURAN OLAY: ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALIP 8. KATTAN ATLADI

Olayı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası siteye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesi sonrası durumu ağır olan anne Zeliha B. ile oğlu A.B. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Zeliha B., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kucağına aldığı çocuğuyla 8 inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı 2

ANNE HAYATINI KAYBETTİ OĞLU AĞIR YARALI

Yaralı oğlu A.B.'nin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

19 Haziran 2026
19 Haziran 2026

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Gaziantep anne
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