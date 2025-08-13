HABER

Küçük çocuğun 'Dayı, babamı öldürme' feryatları katili durdurmadı... Kurşun yağdırdı

İstanbul'da ikamet eden 40 yaşındaki Gökhan Güneş, oğlunu almak için gittiği apartman önünde kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğrayarak, 13 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetti. Küçük çocuğun "Dayı, babamı öldürme" feryatları katili durduramazken, zanlı 18 gündür aranıyor. Acılı aile, cinayet zanlısının en ağır cezayı almasını istiyor.

Devrim Karadağ

İstanbul’da yaşanan kan donduran olayda, 40 yaşındaki Gökhan Güneş, oğlunu almak için gittiği apartman önünde birlikte yaşadığı kadının kardeşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay, 13 yaşındaki oğlunun gözleri önünde meydana geldi. Küçük çocuğun “Dayı, Allah’ını seversen babamı öldürme” çığlıkları bile katili durduramadı.

ENİŞTESİNE 6 KURŞUN SIKTI

Ekol TV'den Gizem Gündoğdu'nun haberine göre, Gökhan Güneş’in dini nikahla birlikte yaşadığı kadın bir süre önce ailesinin evine dönmüştü. Annesini özleyen 13 yaşındaki oğlu, günler sonra babasının peşinden gelerek onunla birlikte annesinin evine gitmek istedi. Ancak apartman kapısında karşılarına çıkan kayınbiraderleriyle yaşanan tartışma, kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Güneş, altı kurşunla yere yığıldı.

Küçük çocuğun Dayı, babamı öldürme feryatları katili durdurmadı... Kurşun yağdırdı 1

'PLANLI CİNAYET' İDDİASI...

Olayın ardından katil zanlısı kayınbirader yaklaşık üç haftadır emniyet ekipleri tarafından aranırken diğer kayınbirader ise gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısının ailesi, Güneş’in eşini sokak ortasında ölümle tehdit ettiğini öne sürerken, Güneş’in ailesi bunun planlı bir cinayet olduğunu iddia ediyor.

Küçük çocuğun Dayı, babamı öldürme feryatları katili durdurmadı... Kurşun yağdırdı 2

"DAYI, ALLAH'INI SEVERSEN BABAMI ÖLDÜRME"

Acılı anne Kadife Güneş, “Çocuğum ‘Dayı, Allah’ını seversen babamı öldürme’ dedi ama dinlemedi. Çocuğumun psikolojisi bozuldu, dört çocuk yetim kaldı.” sözleriyle feryat ederken; baba ise “Oğlumu toprağa verdim. Hepsini gözümün önünde yaksalar da içim rahat olmaz. Ama en ağır cezayı alsınlar" ifadelerini kullandı.

