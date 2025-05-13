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Küçük çocuklara sapkın hareketleri mide bulandırdı! Ağrı'da anaokulunda çirkin görüntüler: 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Sosyal medya Ağrı'daki bir anaokulunda çekilen uygunsuz görüntüleri konuşuyor. Küçük çocuklarla uygunsuz görüntüler çeken kişinin öğretmen olduğu sanılırken gerçek Ağrı Valiliğinden gelen açıklamayla ortaya çıktı. Görüntülerde yer alan 17 yaşındaki şahıs gözaltına alındı.

Küçük çocuklara sapkın hareketleri mide bulandırdı! Ağrı'da anaokulunda çirkin görüntüler: 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Anaokulundaki sapkın görüntüler infial yarattı. Küçük çocuklarla uygunsuz içerikler çeken şahıs ekipleri harekete geçirdi. 17 yaşında olduğu belirlenen şahıs gözaltına alınırken görüntülerin çekildiği anaokuluna ilişkin de idari soruşturma başlatıldı.

ÖĞRETMEN OLDUĞU SANILIYORDU

Sosyal medyada dolaşan paylaşımlarda uygunsuz görüntüleri çeken şahsın öğretmen olduğu öne sürülmüştü. Ağrı Valiliğinin açıklamasına göre şahsın 17 yaşında olduğu ve öğretmen olmadığı belirlendi.

"KÜÇÜK ÇOCUKLARLA UYGUNSUZ İÇERİKLER İÇEREN VİDEOLAR"

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan, küçük çocuklarla uygunsuz içerikler içeren videoların paylaşılması olayına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür.

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"ÖZEL BİR ANAOKULUNDA BU EYLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Söz konusu içeriklerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine kolluk birimlerimizce derhal harekete geçilmiş, yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alan şahsın 17 yaşında olduğu, öğretmen olmadığı ve özel bir anaokulunda bu eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

GÖZALTI VE İDARİ SORUŞTURMA

Şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup, hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Olayın gerçekleştiği özel anaokuluna ilişkin olarak da ilgili birimlerimizce idari soruşturma başlatılmıştır."

GqxNgKJXUAAw9C8Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Anaokulu
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