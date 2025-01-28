Küçük kardeş ağabeyini kafasına odunla vurarak öldürdü... Kan donduran anlar kamerada!

Aralarında husumet bulunan Alaattin Ö. (50) ile ağabeyi Yılmaz Ö'nün (65) Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki Karacaşar Mahallesi'nde tartışmaya başladı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Alaattin Ö. ile Yılmaz Ö. arasındaki korkunç kavga anları görenlerin kanını dondurdu.

AĞABEYİNİ ODUNLA KAFASINA DEFALARCA KEZ VURARAK ÖLDÜRDÜ

Görüntüde, Yılmaz Ö. ile Alaattin Ö'nün Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştığı, Alaattin Ö'nün bir fırının önündeki odunu alarak ağabeyinin yanına yaklaştığı, daha sonra da odunla vurmaya başladığı görülüyor.

Yılmaz Ö'nün odun darbelerinin ardından yere yığılması da görüntülerde yer alıyor.

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Aralarında husumet bulunan iki kardeş, Karacaşar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşmış, Alaattin Ö'nün odunla başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu ağabeyi Yılmaz Ö, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Alaattin Ö, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır