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Küçük kardeş ağabeyini kafasına odunla vurarak öldürdü... Kan donduran anlar kamerada!

28.01.2025 12:08
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Nevşehir'de iki kardeş arasında korkunç bir kavga yaşandı. İki kardeş arasında çıkan tartışma bir anda alevlenerek kavgaya dönüştü. Kardeşlerden küçük olan ağabeyini fırının önünde duran odunla feci şekilde darp ederek öldürdü. Kafasına odunla defalarca kez vurulan 65 yaşındaki ağabey Nevşehir Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Küçük kardeş ağabeyini kafasına odunla vurarak öldürdü... Kan donduran anlar kamerada!

Aralarında husumet bulunan Alaattin Ö. (50) ile ağabeyi Yılmaz Ö'nün (65) Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki Karacaşar Mahallesi'nde tartışmaya başladı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Alaattin Ö. ile Yılmaz Ö. arasındaki korkunç kavga anları görenlerin kanını dondurdu.

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AĞABEYİNİ ODUNLA KAFASINA DEFALARCA KEZ VURARAK ÖLDÜRDÜ

Görüntüde, Yılmaz Ö. ile Alaattin Ö'nün Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştığı, Alaattin Ö'nün bir fırının önündeki odunu alarak ağabeyinin yanına yaklaştığı, daha sonra da odunla vurmaya başladığı görülüyor.

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Yılmaz Ö'nün odun darbelerinin ardından yere yığılması da görüntülerde yer alıyor.

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TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Aralarında husumet bulunan iki kardeş, Karacaşar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşmış, Alaattin Ö'nün odunla başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu ağabeyi Yılmaz Ö, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Alaattin Ö, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Nevşehir kavga kardeş odun
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