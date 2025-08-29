Küçükçekmece'de 14 güzellik salonuna operasyon: 18 gözaltı

Küçükçekmece'de faaliyet gösteren 14 güzellik salonunda ‘nitelikli dolandırıcılık', ‘açığa imzanın kötüye kullanılması' ve ‘bedelsiz senedi kullanma' suçlarının işlendiğinin tespiti üzerine dün akşam operasyon düzenlendi.

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNA AYKIRIKLIKTAN İŞLEM YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iş yerleri didik didik arandı. Arama yapılan 14 iş yerinin 3'üne ‘Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İş yeri sahipleri ile hanutçuluk faaliyeti gösterdiği tespit edilen 18 şüpheli ise gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...