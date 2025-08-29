HABER

Küçükçekmece'de 14 güzellik merkezine operasyon: 18 kişi gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de polis ekipleri tarafından 14 güzellik merkezine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hanutçuluk faaliyeti gösterdikleri belirlenen 3'ü iş yeri sahibi 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Küçükçekmece’de faaliyet gösteren 14 güzellik merkezine yönelik 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Açığa imzanın kötüye kullanılması' ve 'Bedelsiz senedi kullanma' suçları kapsamında operasyon düzenlendi.

18 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda yapılan kontrollerde, 3 iş yerine 'Ruhsatsız sağlık hizmeti vermek' suçundan işlem yapıldı.

İşlem yapılan iş yerlerinin sahipleri ve hanutçuluk yaptıkları belirlenen bazı kişiler olmak üzere toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. (DHA)

