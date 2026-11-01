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Küçükçekmece'de düğün salonunda kanlı kavga: 1 ölü

Küçükçekmece’de düğün salonunda çıkan kavgada boğazından bıçakla ağır yaralanan Klych Buriyev (33) hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli R.T.'yi olayda kullandığı bıçakla Avcılar'da yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece'de düğün salonunda kanlı kavga: 1 ölü

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Nebioğlu Sokak’ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtilen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında boğazından bıçaklanan 1 kişi ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişinin Türkmenistan uyruklu Klych Buriyev olduğu belirlendi. Buriyev sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Buriyev buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BIÇAKLI SALDIRGAN YAKALANDI

Kavga sırasında alkollü oldukları öğrenilen R.T., bıçakla Klych Buriyev'i boynundan yaraladı. Şüpheliyi yakalama çalışması başlatan polis ekipleri R.T.'yi Avcılar'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı bıçak da ele geçirildi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU’NDAN ALINDI

Hayatını kaybeden Klych Buriyev’in (33) cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Buriyev’in cenazesinin yarın ülkesi Türkmenistan'a götürüleceği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli R.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yaralama Küçükçekmece ölüm
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