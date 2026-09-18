HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Küçükçekmece’de kentsel dönüşümdeki bina çöktü: 2 kişi yaralandı, enkazda arama çalışması sürüyor

Küçükçekmece’de, kentsel dönüşüm aşamasındaki bina kendiliğinden çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralanırken, altında kalan olduğu ihbarı üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Küçükçekmece’de kentsel dönüşümdeki bina çöktü: 2 kişi yaralandı, enkazda arama çalışması sürüyor

Olay, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesindeki Şirin Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm aşamasındaki sitenin yıkımı sırasında bir bloğun bir kısmı yıkıldı.

Küçükçekmece’de kentsel dönüşümdeki bina çöktü: 2 kişi yaralandı, enkazda arama çalışması sürüyor 1

KENTSEL DÖNÜŞÜMDEKİ BİNA ÇÖKTÜ: 2 KİŞİ YARALANDI

Yıkım çalışmalarının durmasından bir süre sonra bloğun kalan kısmı kendiliğinden yıkıldı. Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı. Yıkım sırasından büyük bir gürültü meydana gelirken, mahalle toz duman içinde kaldı.

Küçükçekmece’de kentsel dönüşümdeki bina çöktü: 2 kişi yaralandı, enkazda arama çalışması sürüyor 2

ENKAZDA ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Kısa süreli paniğin ardından vatandaşların ihbarı üzerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri, göçük altında 2 kişinin kaldığı iddiasıyla köpekli arama çalışması yaptı.
Küçükçekmece’de kentsel dönüşümdeki bina çöktü: 2 kişi yaralandı, enkazda arama çalışması sürüyor 3

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Niğde’de sağanak sele neden oldu; tarım arazileri zarar gördüNiğde’de sağanak sele neden oldu; tarım arazileri zarar gördü
Tekirdağ'da otomobil takla atarak tarlaya devrildi: 1 ölü, 2 yaralıTekirdağ'da otomobil takla atarak tarlaya devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece Kentsel dönüşüm bina enkaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Araziye götürüp darbettiler! "Anne beni öldürecekler"

Araziye götürüp darbettiler! "Anne beni öldürecekler"

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Devasa miras kriz çıkardı! 'Bir kravat bile bırakmamış'

Devasa miras kriz çıkardı! 'Bir kravat bile bırakmamış'

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

TOKİ'de borcunu kapatana yüzde 25 indirim!

TOKİ'de borcunu kapatana yüzde 25 indirim!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.