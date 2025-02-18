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  4. Küçükçekmece'de metrobüs alt geçidi su bastı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Küçükçekmece'de metrobüs alt geçidi su bastı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

18.02.2025 21:05
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İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağının alt geçidinin merdivenlerinden sular gelmeye başladı. Oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. Bazı yolcular çevreden buldukları tahta paletler yardımıyla ıslanmadan suyu aşmaya çalışırken, kimileri ise su birikintisinin içinden geçti.

Küçükçekmece'de metrobüs alt geçidi su bastı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidinde günlerdir etkili olan yağmur nedeniyle alt geçidin tahliye kısmında biriken sular zeminden yukarıya doğru taştı. Merdivenlerin bittiği alanda yükselen sular nedeniyle alt geçitte su birikintisi oluştu.

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TAHTA PALETLİ ÖNLEM!

Merdivenlerin bulunduğu bölümde oluşan geniş su birikintisinden dolayı yolcular buradan geçmekte zorlandı.

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Bazı yolcular çevreden buldukları tahta paletler yardımıyla ıslanmadan suyu aşmaya çalışırken, kimileri ise su birikintisinin içinden geçti.

(İHA-AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs Küçükçekmece
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