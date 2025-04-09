Küçükçekmece'de silahlı saldırı 1 yaralı

Olay, Küçükçekmece Halkalı merkez mahallesi 1219 sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde yaya olarak bulunan Nurullah Tüzün kendisine yaklaşan 34 KGK 406 plakalı araçta bulunan kişi ya da kişiler tarafından açılan ateşle yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alınan ihbar sonrası kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Tüzün’ü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunan polis ekipleri ise kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır