Kulakların pası Aşık Veysel türküleriyle silindi

Dr. Öğr. Üyesi Emirhan Güler’in şefliğinde gerçekleşen konser, dinleyicilere türkü dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

Besni Kaymakamlığı, Besni Belediye Başkanlığı ve Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle hazırlanan ve Besni Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde, Halk Ozanı Aşık Veysel’in hafızalara kazınan eserleri başarıyla seslendirildi. Salonu dolduran sanatseverler, türkülerin eşsiz ezgileriyle keyifli anlar yaşadı.

Konsere, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Tut Belediye Başkanı Erhan Öncebe, Besni İlçe Emniyet Müdür Vekili İbrahim Yücel, belde belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konserin ardından konuşan Kaymakam Çağlar Partal, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hep birlikte hocalarımız sayesinde çok güzel bir akşam yaşadık. İlçemizde rutin çalışmaların yanı sıra bu tarz kültürel aktivitelerle sosyal hayatı da canlandırmak istiyoruz. Kıymetli hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gecenin sonunda protokol üyeleri tarafından koro ekibine çiçek ve plaket takdim edildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır