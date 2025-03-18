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Kulu'da trafik denetimleri sürüyor

18.03.2025 13:13
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Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde sürücülere 290 bin lira para cezası yazıldı.

Kulu'da trafik denetimleri sürüyor

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen trafik ve asayiş uygulamaları devam ediyor. Bu çerçevede Atatürk Caddesinde uygulama yapan ekipler, durdurulan araçların plaka sorgulaması, sürücülerin kontrol ve GBT sorgulamalarını yaptı. Şüpheli görülen araçların bagaj arama ve diğer kontrolleri de yapıldı. İlçe genelindeki uygulamalarda araçlara ait evrak ve belgelerin eksiklikleri nedeniyle sürücülere toplamda 290 bin lira para cezası yazılırken, uygulamaların devam edeceği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kulu trafik
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