Kulu’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Konya kara yolu Kulu ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle duramayarak önündeki otomobile, otomobil de önünde bulunan minibüse çarptı. Kazada tır ve mininüste bulunan kişiler yara almazken, otomobil sürücüsü A.G. ve otomobilde yolcu olarak bulunan F.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

