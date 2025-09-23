HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kulu’da yaralı ebabil kuşuna şefkat eli

Konya’nın Kulu ilçesinde bir vatandaşın bulduğu yaralı ebabil kuşuna itfaiye ekipleri şefkat elini uzattı.Kulu Alparslan Mahallesi’nde yaşayan Akif Güçlü, sabah saatlerinde evinin balkonunda yaralı bir ebabil kuşu fark etti.

Kulu’da yaralı ebabil kuşuna şefkat eli

Konya’nın Kulu ilçesinde bir vatandaşın bulduğu yaralı ebabil kuşuna itfaiye ekipleri şefkat elini uzattı.

Kulu’da yaralı ebabil kuşuna şefkat eli 1

Kulu Alparslan Mahallesi’nde yaşayan Akif Güçlü, sabah saatlerinde evinin balkonunda yaralı bir ebabil kuşu fark etti. Durumu hemen itfaiye ekiplerine bildiren Güçlü’ye, Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İtfaiye Amirliği destek verdi. Adrese gelen itfaiye personeli, balkondaki yaralı ebabil kuşunu dikkatle alarak veteriner hekime ulaştırdı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından kuş, koruma ve rehabilitasyon süreci için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sirkeci garı otel ya da AVM olacak mı?Sirkeci garı otel ya da AVM olacak mı?
Hayvanları kaybolan çiftçinin imdadına Jandarma ekipleri yetiştiHayvanları kaybolan çiftçinin imdadına Jandarma ekipleri yetişti

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.