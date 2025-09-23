Kulu’da yaralı ebabil kuşuna şefkat eli

Konya’nın Kulu ilçesinde bir vatandaşın bulduğu yaralı ebabil kuşuna itfaiye ekipleri şefkat elini uzattı.

Kulu Alparslan Mahallesi’nde yaşayan Akif Güçlü, sabah saatlerinde evinin balkonunda yaralı bir ebabil kuşu fark etti. Durumu hemen itfaiye ekiplerine bildiren Güçlü’ye, Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İtfaiye Amirliği destek verdi. Adrese gelen itfaiye personeli, balkondaki yaralı ebabil kuşunu dikkatle alarak veteriner hekime ulaştırdı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından kuş, koruma ve rehabilitasyon süreci için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

(İHA)