Kum ocağında çalışan talihsiz genç Kızılırmak'a düşerek hayatını kaybetti

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde dengesini kaybedip Kızılırmak Nehri'ne düşen kum ocağında çalışan Mehmet Öcalan'ın (17), yaklaşık 26 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Burunören Mahallesi'nde meydana geldi. Kızılırmak Nehri kenarındaki kum ocağında iş makinesinin yağ bakımını yapan Mehmet Öcalan, dengesini kaybedip suya düşerek gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye, UMKE, ANDA, İHH Arama-Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nehirde, su altı dalgıçları tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler, saat 14.00 sıralarında yaklaşık 26 saat sonra Mehmet Öcalan'ın cansız bedenine ulaştı. Mehmet Öcalan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır