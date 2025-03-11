HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kumar oynayanlara 120 bin liradan fazla ceza kesildi

Kumar oynayanlara 120 bin liradan fazla ceza kesildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
11.03.2025 15:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’da 3 ayrı işletmede kumar oynayan 13 kişiye 120 bin 211 lira para cezası kesildi.

Kumar oynayanlara 120 bin liradan fazla ceza kesildi

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, 5-7 mart tarihleri arasında yaptığı denetimlerde toplam 3 işletmede kumar oynandığı tespit edildi. İşletme sahipleri hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Kumar sırasında kullanılan 12 bin 850 TL ve 100 dolar para da muhafaza altına alınarak mülkiyeti kamuya geçirildi. Kumar oynayan 13 şahsa toplam 120 bin 211 TL idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, kumar oynatılan işletmeler geçici süreyle kapatıldı.

Ünlü kuyumcunun sahibi tuvalette ölü bulundu!Ünlü kuyumcunun sahibi tuvalette ölü bulundu!
İzmir'de kahreden olay! Emekli albay ve eşi trafik kazasında hayatını kaybettiİzmir'de kahreden olay! Emekli albay ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Yalova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakanlığın listesindeki o markaya 'Yok artık' dendi!

Bakanlığın listesindeki o markaya 'Yok artık' dendi!

Halk TV kaynıyor: 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi istifa getirdi

Halk TV kaynıyor: 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi istifa getirdi

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Audi A8, silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler…

Audi A8, silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler…

Herkesin gözü önünde polisi eşi ve çocuğuyla tehdit etti! 'Sen devlet değilsin'

Herkesin gözü önünde polisi eşi ve çocuğuyla tehdit etti! 'Sen devlet değilsin'

Taziyeleri kabul etti, cenazeye katıldı

Taziyeleri kabul etti, cenazeye katıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.