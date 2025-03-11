Kumar oynayanlara 120 bin liradan fazla ceza kesildi

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, 5-7 mart tarihleri arasında yaptığı denetimlerde toplam 3 işletmede kumar oynandığı tespit edildi. İşletme sahipleri hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Kumar sırasında kullanılan 12 bin 850 TL ve 100 dolar para da muhafaza altına alınarak mülkiyeti kamuya geçirildi. Kumar oynayan 13 şahsa toplam 120 bin 211 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, kumar oynatılan işletmeler geçici süreyle kapatıldı.