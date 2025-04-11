Kuraklıktan korkuyorlardı mucize yaşandı... Denizli’ye Nisan ayında kar yağdı!

Denizli’de etkili olan soğuk hava dalgası sebebiyle Nisan ayında yüksek kesimli ilçeler güne karla uyandı.

KAR MANZARASI İLE UYANDILAR

Denizli’de günlerdir etkili olan yağışlı havalar Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sebebiyle yüksek kesimli ilçelerde yerini kara bıraktı. Tavas, Çal, Buldan, Çameli, Beyağaç ve Kale güne karla uyandı. Kış aylarında yeterli kar yağışı alamayan Denizli’de Nisan ayında yağan karla üreticilerin yüzlerini güldürdü. Kuraklıktan endişe eden çiftçiler sabah kar manzarası ile uyanmanın mutluluğunu yaşadılar.

(DHA)