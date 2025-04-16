Kurallara uymayan motosikletlilere 52 bin lira ceza

Bursa’nın Karacabey ilesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Bursa-İzmir karayolu üzerinde gerçekleştirdiği uygulamada 32 motosiklet sürücüsünü denetlendi.

Yapılan denetimlerde sonucu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91. (Sigortasız araç kullanmak) maddesi gereği 1 araç sahibine, 39/2 (Yetersiz ehliyetle araç kullanmak) maddesi gereği 2 sürücüye ,2 araç sahibine, 21/1 (Çekme belgeli araç kullanmak) maddesi gereği 1 sürücüye, 78/1B (kask takmamak) maddesi gereği 1 sürücüye olmak üzere 8 ceza maddesi gereği toplam 52 bin 853 TL cezai işlem uygulandı. 1 motosiklet trafikten men edilerek otoparka teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır