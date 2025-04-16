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Kurallara uymayan motosikletlilere 52 bin lira ceza

Bursa’nın Karacabey ilçesinde kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı. Karacabey Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Bursa-İzmir karayolu üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada kurallara uymayan sürücülere 52 bin 853 TL cezai işlem uygulandı.

Kurallara uymayan motosikletlilere 52 bin lira ceza

Bursa’nın Karacabey ilesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Bursa-İzmir karayolu üzerinde gerçekleştirdiği uygulamada 32 motosiklet sürücüsünü denetlendi.

Yapılan denetimlerde sonucu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91. (Sigortasız araç kullanmak) maddesi gereği 1 araç sahibine, 39/2 (Yetersiz ehliyetle araç kullanmak) maddesi gereği 2 sürücüye ,2 araç sahibine, 21/1 (Çekme belgeli araç kullanmak) maddesi gereği 1 sürücüye, 78/1B (kask takmamak) maddesi gereği 1 sürücüye olmak üzere 8 ceza maddesi gereği toplam 52 bin 853 TL cezai işlem uygulandı. 1 motosiklet trafikten men edilerek otoparka teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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