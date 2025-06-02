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Kurban Bayramı öncesi Akdeniz’de kurban satış yerleri hazır

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların ibadetlerini huzurlu, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yerine getirebilmeleri için hazırlıklarını tamamlıyor.

Kurban Bayramı öncesi Akdeniz’de kurban satış yerleri hazır

Bu kapsamda belediye ekipleri, hem kurban satış hem de kesim işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi için ilçede iki ayrı noktada düzenlemeler gerçekleştirdi. Özgürlük Mahallesi Tırmıl Miting Alanı, bu yıl da Kurban Bayramı hazırlıklarının merkezlerinden biri oldu. Alanda, toplam 120 adet kurban satış noktası vatandaşların hizmetine sunuldu. Kurbanlık satıcıları için geniş, düzenli ve altyapısı tamamlanmış alanlar oluşturulurken, alanda 11 mobil kesim ünitesi de kurulum sürecine girdi. Bu üniteler sayesinde vatandaşlar, satın aldıkları kurbanlıkları beklemeden, hijyen kurallarına uygun bir şekilde kestirebilecek.

Köselerli Mahallesi’nde de hazırlıklar tamamlandı

Akdeniz Belediyesi, yalnızca Özgürlük Mahallesi ile sınırlı kalmayarak, Köselerli Mahallesi’nde de kurban satış alanını hazır hale getirdi. Bu bölgede de vatandaşların rahatça ulaşabileceği, düzenli ve denetimli alanlar oluşturuldu.

Özgürlük Mahallesi’ndeki kurban satış yerinde incelemelerde bulunan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların Kurban Bayramını sağlıklı, güvenli ve huzur içinde geçirebilmeleri adına gerekli tüm hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Şener, "Bayram boyunca ekiplerimiz kesintisiz çalışacak. Temizlik ve zabıta ekiplerimiz satış ve kesim alanlarında aktif olarak görev yapacak. Hem vatandaşlarımızın hem de satıcılarımızın memnuniyeti ve güvenliği bizim önceliğimiz" dedi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Mersin
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