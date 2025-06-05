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Kurban etinde bakteriyel enfeksiyon uyarısı! Ete idrar bulaşırsa yemeyin! Kurban eti nasıl saklanmalıdır?

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte uzmanlar, yüksek sıcaklıklarda yapılan kurban kesimlerinde hijyen kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, uygun koşullarda işlenmeyen kurban etlerinin bakteri üremesine neden olarak ciddi enfeksiyonlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kurban etinde bakteriyel enfeksiyon uyarısı! Ete idrar bulaşırsa yemeyin! Kurban eti nasıl saklanmalıdır?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, hijyenik olmayan ortamlarda yapılan kesimlerin şarbon gibi ölümcül hastalıklara dahi yol açabileceğini belirtti. Doç. Dr. Diktaş, bayram süresince halk sağlığını korumak adına dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları ile ilgili uyarılarda bulundu.

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"KURBAN KESİMİ HİJYENİK ORTAMLARDA GERÇEKLEŞTİRİLMELİ"

Kurban kesiminin mutlaka ehil kişiler tarafından ve hijyenik ortamlarda gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Diktaş, “Kurban Bayramı’nda dini vecibemizi yerine getirirken sağlık açısından dikkat edilmesi gereken noktalar var. Özellikle çıplak etle temas sırasında şarbon gibi halk sağlığını tehdit eden enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski oluşabilir. Bu nedenle kesimin uzman kişilerce, uygun koşullarda yapılması büyük önem taşır” ifadelerini kullandı.

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"ETLERİN UYGUN ŞEKİLDE SAKLANMASI GEREKİYOR"

Yaz aylarının sıcaklığına dikkat çeken Doç. Diktaş, “Etlerin bozulmaması için hızlıca küçük parçalara ayrılarak uygun şekilde saklanması gerekiyor. Kesim sonrası etler en geç 2 saat içinde buzdolabına alınmalı. Hemen tüketilmeyecekse -18 derecelik derin dondurucularda muhafaza edilmeli. Aksi halde bozulmaya başlayan etler, salmonella gibi bakteriyel enfeksiyonlara yol açabilir. Bu da ishal, bulantı ve kusma gibi belirtilerle kendini gösteren salgınlara sebep olabilir” diye konuştu.

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"İDRAR KARIŞAN ET TÜKETİLMEMELİ"

Kurban kesimi sırasında idrar teması yaşanması durumunda o etin tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Diktaş, “Mesane kesilmesi gibi durumlarda ete idrar bulaşabilir. Böyle bir temas varsa o etin kontrollü şekilde ayrılması, hatta hiç tüketilmemesi sağlık açısından en doğru karar olur” ifadelerini kullandı.

"SAKATATLAR, VİRAL ENFEKSİYONLARA NEDEN OLABİLİR"

Sakatatların temizliğinin hayati önem taşıdığını söyleyen Doç. Dr. Diktaş, “Karaciğer, akciğer, böbrek ve beyin gibi sakatatlar, bazı paraziter ve viral enfeksiyonlara neden olabilir. Bu tür besinlerin çok iyi temizlenmesi, ardından da yüksek ısıyla ve iyi şekilde pişirilerek tüketilmesi gerekir. Aksi halde sindirim sistemi hastalıkları kaçınılmaz hale gelebilir” dedi.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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