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Kurtalan’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Siirt çevre yolu üzeri Sümer Mezarlığı mevkisinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kurtalan’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Siirt çevre yolu üzeri Sümer Mezarlığı mevkisinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kurtalan’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı 1

Kurtalan’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı 2

Kurtalan’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Siirt
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