Kurtarmaya çalıştığı kuzeniyle birlikte boğuldu

Ankara'da serinlemek için gölete girip boğulma tehlikesi geçiren Sudenaz Kökçü (14) ve kendisini kurtarmak isteyen kuzeni Tayfun Erdoğan (29) boğuldu.Olay, dün akşam, Çankaya ilçesi Tohumlar Mahallesi Kuyucak mevkisindeki Çavuşlu Göleti’nde meydana geldi.

Olay, dün akşam, Çankaya ilçesi Tohumlar Mahallesi Kuyucak mevkisindeki Çavuşlu Göleti’nde meydana geldi. Tayfun Erdoğan ve eşi, Ankara’ya gezmek için gelen kuzeni Sudenaz Kökçü ile piknik yapmak için göletin kenarına gitti. Sudenaz Kökçü, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Sudenaz’ın çırpınmaya başladığını gören kuzeni Tayfun Erdoğan da onu kurtarmak için suya girdi. Ancak Tayfun Erdoğan ve Sudenaz Kökçü, suda kayboldu.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin aramaları sonucu, Erdoğan ve Kökçü'nün cansız bedenlerine ulaşılıp, sudan çıkarıldı.

'YÜZME BİLİYORUM DEMİŞ'

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Sudenaz Kökçü'nün cenazesi Tokat'a gönderildi. 2 çocuk babası Tayfun Erdoğan ise Ankara Büyükcamili köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tayfun Erdoğan’ın komşusu Bilgen Erdoğan, önce Sudenaz Kökçü'nün suya serinlemek için girdiğini söyleyerek, "Kız, 'Ben yüzme biliyorum' diyerek suya giriyor. Sonrasında batmaya başlıyor. Sonra Tayfun giriyor kurtarmak için. Ancak ikisi de kurtarılamadı" diye konuştu. (DHA)

