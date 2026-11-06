Kurtulmuş’tan “Terörsüz Türkiye” mesajı: “Terör tamamıyla gündemimizden kalkacak”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin kararlılık mesajı verdi. Birlik ve beraberliğin Türkiye’nin en büyük gücü olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, terörün ülke gündeminden tamamen çıkacağını söyledi.

Malatya’daki Başharık Gençlik Merkezi’nde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Kurtulmuş, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada güçlü ve hazırlıklı olmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

“BARIŞ VE KARDEŞLİK HAKİM OLACAK”

Savunma sanayisinden ekonomiye, dış politikadan toplumsal dayanışmaya kadar her alanda güçlü bir Türkiye hedeflediklerini ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Hiç şüphesiz en büyük gücümüz ise birliğimiz, beraberliğimiz ve millet olarak yekvücut olabilme kabiliyetimizdir. Bu çerçevede Allah’ın izniyle özellikle son süreçlerde yürütmüş olduğumuz Terörsüz Türkiye meselesi emin adımlarla ilerlemektedir. Terör, tamamıyla gündemimizden kalkacak, ülkenin her ilinde, kasabasında, köyünde barış ve kardeşlik hakim olacak.”

DEPREM BÖLGESİNDE DAYANIŞMA VURGUSU

Kurtulmuş, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da yeniden yapılanma çalışmalarının hızla ilerlediğini söyledi. Yaraların sarılmasında vatandaşların dayanışmasının ve kamu kurumlarının koordinasyon içinde çalışmasının belirleyici olduğunu ifade etti.

Güçlü şehirlerin Türkiye’nin geleceği açısından önemine de değinen Kurtulmuş, Malatya’ya yapılan yatırımların tüm ülkeye katkı sağladığını belirterek, “Şehirlerimiz güzelleştikçe, toplumsal dayanışmamız arttıkça Türkiye’de huzur, esenlik ve refah yükseldikçe, Allah’ın izniyle bu milletin önünde duracak hiçbir güç yoktur” dedi.

Konuşmaların ardından hizmete alınan üç tesisin açılış kurdelesi kesildi.