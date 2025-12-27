HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kurye sipariş getirdiği binaya tuvaletini yaptı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kurye sipariş getirdiği binanın merdivenlerine tuvaletini yaptı. O anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurye sipariş getirdiği binaya tuvaletini yaptı

Olay, Sincan ilçesi Yenikent semtinde bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kurye bir binaya sipariş getirdi. Siparişi getiren kurye binadan inerken merdivenlere tuvaletini yaptı. Bina sakinleri duruma tepki gösterirken, kuryenin merdivene tuvaletini yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Oturduğu kata kendi taktırdığı güvenlik kamerası sayesinde olayı fark eden apartman sakini Murat Arla, "Altıncı kata paket getiren kurye merdivenlerden iniyor ve köşeye ihtiyacını gideriyor. Daha önce de aynı hareketi yapmıştı. O yüzden şikayetçi olduk. Olayı kendi taktırdığım hareket sensörlü kamerasından gördüm fakat yetişemedim" diye konuştu. Arla, olayın iki hafta içerisinde iki kere yaşandığını belirtti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Söke’de evin aspiratöründen çıkan yangın korkuttuSöke’de evin aspiratöründen çıkan yangın korkuttu
Japonya'da zincirleme kaza: Ortalık mahşer yerine döndü!Japonya'da zincirleme kaza: Ortalık mahşer yerine döndü!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kurye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.