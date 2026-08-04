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Kuşadası’nda 25 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmada, hakkında 25 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası’nda 25 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ’Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ ile ’Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçlarından hakkında toplam 25 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T. (35) isimli firari hükümlü Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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