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Bakan Ersoy Şırnak'ta açılışa katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak ve Şırnak İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirmek üzere Şırnak’a gitti. Kentteki programına Valilik ziyaretiyle başlayan Bakan Ersoy, Şırnak’ta yürütülen çalışmalar ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Bakan Ersoy Şırnak'ta açılışa katıldı
Doğukan Akbayır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak programı kapsamında Valiliği ziyaret etti. Ersoy’a ziyareti sırasında Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, MHP Şırnak İl Başkanı Koçero Saluci ve Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz eşlik etti.

Bakan Ersoy Şırnak ta açılışa katıldı 1

DEVAM EDEN PROJELER İNCELENDİ

Şırnak Valisi Birol Ekici tarafından karşılanan Bakan Ersoy, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Ersoy, Vali Ekici ile gerçekleştirdiği görüşmede kentte kültür ve turizm alanlarında yürütülen çalışmalar ile devam eden yatırımları değerlendirdi.

Şırnak’ın kalkınması ve kentteki yatırımların hızlandırılması için yürütülen çalışmaları yakından takip eden Milletvekili Arslan Tatar da şehrin ihtiyaçları, devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında Bakan Ersoy’a bilgi verdi. Tatar, Şırnak’ın kültür ve turizm potansiyelinin daha güçlü şekilde değerlendirilmesine yönelik görüş ve önerilerini de paylaştı.

Bakan Ersoy Şırnak ta açılışa katıldı 2

Şırnak’ın kültürel mirasının korunması, turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve vatandaşların kültür-sanat hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesine yönelik projeler hakkında bilgi alan Ersoy, Bakanlık tarafından kentte yürütülen çalışmaların son durumunu ele aldı.

Bakan Ersoy Şırnak ta açılışa katıldı 3

ŞIRNAK İL HALK KÜTÜPHANESİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Ersoy, Valilik ziyaretinin ardından 8 bin 390 metrekare kapalı alana, bin 475 kişilik kullanıcı kapasitesine ve yaklaşık 62 bin kitaplık raf kapasitesine sahip Şırnak İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirecek.

Ersoy, açılış töreni sonrasında AK Parti Şırnak İl Başkanlığını ve Şırnak Belediyesini ziyaret ederek kentteki temaslarını sürdürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak Mehmet Nuri Ersoy
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