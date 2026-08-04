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Bolu'da vahşet! Yavru kediyi önce öptü sonra boğdu

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Bolu'da kan donduran bir olay yaşandı. Elektrikli bisikletli bir şahıs, elinde taşıdığı yavru kediyi önce öptü, ardından elleriyle boğarak telef etti.

Olay, merkeze bağlı Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan kimliği belirsiz şahıs elinde getirdiği hayvanı kucağına alarak öptü.

Bolu da vahşet! Yavru kediyi önce öptü sonra boğdu 1

ÖPTÜKTEN SONRA KEDİYİ BOĞDU

Şahıs ardından elinde tuttuğu kediyi boğdu. Yavru kediyi telef eden şahıs, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi elektrikli bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Bolu da vahşet! Yavru kediyi önce öptü sonra boğdu 2

VAHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan olay, sokağı gören bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kedi
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