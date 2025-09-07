Kuşadası’nda kurtuluş günü coşkusu

Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıldönümü kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Esareti simgeleyen kız çocuğunun efeler tarafından kurtarılışını anlatan temsili tören ile başlayan kutlamalar, Atatürk Meydanı’nda devam etti.

Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıldönümü kentte büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sabah Kaymakamlık binasında gerçekleşen kız çocuğunun efeler tarafından kurtarılışını simgeleyen temsili törenle başladı. Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle devam eden kutlamalara Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçede görev yapan idari amirler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam İbrahim Keklik ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bugün emperyalist güçlerin ve onların iş birlikçilerinin Anadolu’yu parçalama girişimlerinin Kuşadası’nda sona erdirildiği 7 Eylül’ün yıl dönümünü kutluyoruz. 103 yıl önce olduğu gibi bugün de bizler kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden işgalicilere karşı direniş gösteren aziz milletimizin torunları olarak aynı heyecanı, aynı gururu ve aynı dayanışma ruhunu yaşıyoruz. Bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve cumhuriyeti armağan eden kahramanlara selam olsun.

Milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Kuvayı Milliye’nin öncü isimlerinden Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt’a ve silah arkadaşlarına sonsuz kez minnettarız. Geçmişimizi, hangi zorluklardan geçerek bugünlere ulaştığımızı bilmeden yarınlarımızı inşa etmemiz mümkün değil. Bu nedenle kurtuluş günlerimiz cumhuriyet tarihimizin en önemli dönüm noktalarıdır. Bir kentin işgalden kurtulması aslında onun yeniden doğuşudur. İşte bu sebeple 7 Eylül 1922’nin gururunu, coşkusunu ve umut dolu havasını hafızamızda her daim canlı tutmak zorundayız. Bizler kent sevgisinin yalnızca sözle değil, o kent için karşılıksız emek vermekle mümkün olduğuna inanıyoruz. Tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla geleceğe güvenle bakıyor, kentimizin değerlerini ve zenginliklerini koruyup, gelecek nesillere aktarmayı kutsal bir görev biliyoruz. Bu şehir ve bu ülke büyük fedakarlıklarla bizlere bırakıldı. Onu korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara daha güçlü şekilde devretmek sadece tarihi bir sorumluluk değil, aynı zamanda şehitlerimize ve gazilerimize olan en büyük vefa borcumuzdur. Bu borcu ödeyebilmenin tek yolu ise büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda durmadan çalışmaktır. Kuşadası’nın kurtuluşunun 103’üncü yılı kutlu olsun" dedi.

Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşu için Atatürk Meydanı’nda düzenlenen tören, Başkan Ömer Günel’in konuşmasının ardından sergilenen halk dansları gösterileri ile sona erdi.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Başkan Ömer Günel ve ilçe protokolü daha sonra İbramaki Sanat Galerisi’nde ressam Hamza Saykan’ın ‘Geldikleri gibi Giderler’ adlı yağlı boya resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Siyah-beyaz Atatürk resimlerinden oluşan sergi beğeni aldı. Kentte, kutlama etkinlikleri kapsamında bugün saat 19.45’te başlangıcı Kısmet Otel Kavşağı olan fener alayı düzenlenecek. Ardından 20.30’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda ‘Anadolu Ateşi’ sahne alacak.