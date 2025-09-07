HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kuşadası’nda kurtuluş günü coşkusu

Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıldönümü kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kuşadası’nda kurtuluş günü coşkusu

Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıldönümü kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Esareti simgeleyen kız çocuğunun efeler tarafından kurtarılışını anlatan temsili tören ile başlayan kutlamalar, Atatürk Meydanı’nda devam etti.

Kuşadası’nda kurtuluş günü coşkusu 1

Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıldönümü kentte büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sabah Kaymakamlık binasında gerçekleşen kız çocuğunun efeler tarafından kurtarılışını simgeleyen temsili törenle başladı. Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle devam eden kutlamalara Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçede görev yapan idari amirler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam İbrahim Keklik ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Kuşadası’nda kurtuluş günü coşkusu 2

Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bugün emperyalist güçlerin ve onların iş birlikçilerinin Anadolu’yu parçalama girişimlerinin Kuşadası’nda sona erdirildiği 7 Eylül’ün yıl dönümünü kutluyoruz. 103 yıl önce olduğu gibi bugün de bizler kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden işgalicilere karşı direniş gösteren aziz milletimizin torunları olarak aynı heyecanı, aynı gururu ve aynı dayanışma ruhunu yaşıyoruz. Bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve cumhuriyeti armağan eden kahramanlara selam olsun.

Kuşadası’nda kurtuluş günü coşkusu 3

Milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Kuvayı Milliye’nin öncü isimlerinden Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt’a ve silah arkadaşlarına sonsuz kez minnettarız. Geçmişimizi, hangi zorluklardan geçerek bugünlere ulaştığımızı bilmeden yarınlarımızı inşa etmemiz mümkün değil. Bu nedenle kurtuluş günlerimiz cumhuriyet tarihimizin en önemli dönüm noktalarıdır. Bir kentin işgalden kurtulması aslında onun yeniden doğuşudur. İşte bu sebeple 7 Eylül 1922’nin gururunu, coşkusunu ve umut dolu havasını hafızamızda her daim canlı tutmak zorundayız. Bizler kent sevgisinin yalnızca sözle değil, o kent için karşılıksız emek vermekle mümkün olduğuna inanıyoruz. Tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla geleceğe güvenle bakıyor, kentimizin değerlerini ve zenginliklerini koruyup, gelecek nesillere aktarmayı kutsal bir görev biliyoruz. Bu şehir ve bu ülke büyük fedakarlıklarla bizlere bırakıldı. Onu korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara daha güçlü şekilde devretmek sadece tarihi bir sorumluluk değil, aynı zamanda şehitlerimize ve gazilerimize olan en büyük vefa borcumuzdur. Bu borcu ödeyebilmenin tek yolu ise büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda durmadan çalışmaktır. Kuşadası’nın kurtuluşunun 103’üncü yılı kutlu olsun" dedi.

Kuşadası’nda kurtuluş günü coşkusu 4

Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşu için Atatürk Meydanı’nda düzenlenen tören, Başkan Ömer Günel’in konuşmasının ardından sergilenen halk dansları gösterileri ile sona erdi.

Kuşadası’nda kurtuluş günü coşkusu 5

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Başkan Ömer Günel ve ilçe protokolü daha sonra İbramaki Sanat Galerisi’nde ressam Hamza Saykan’ın ‘Geldikleri gibi Giderler’ adlı yağlı boya resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Siyah-beyaz Atatürk resimlerinden oluşan sergi beğeni aldı. Kentte, kutlama etkinlikleri kapsamında bugün saat 19.45’te başlangıcı Kısmet Otel Kavşağı olan fener alayı düzenlenecek. Ardından 20.30’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda ‘Anadolu Ateşi’ sahne alacak.

Kuşadası’nda kurtuluş günü coşkusu 6Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandıAntalya'da devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Otomobille çarpışan araç takla atarak durabildiOtomobille çarpışan araç takla atarak durabildi

Anahtar Kelimeler:
kuşadası tören
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada!

Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada!

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin iki yıldızını alıyor! Sergen Yalçın'dan dengelerini değiştirecek hamle

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin iki yıldızını alıyor! Sergen Yalçın'dan dengelerini değiştirecek hamle

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

İzmir'de pilotun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı

İzmir'de pilotun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Rüşvet trafiği böyle deşifre oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.