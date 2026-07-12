Kuşadası'nda milli park dönüşü yoğunluğu oluştu

Hafta sonunu milli parkta geçiren vatandaşların aynı saatlerde dönüşe geçmesiyle birlikte bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Güzelçamlı ile Davutlar mahalleleri arasındaki güzergahta yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

MİLLİ PARK DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Araçların düşük hızda ilerleyebildiği yolda sürücüler uzun süre trafikte beklemek zorunda kalırken, bölgede görev yapan ekipler de trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, milli parktan dönüşlerin devam etmesi nedeniyle trafik yoğunluğunun bir süre daha etkisini sürdürebileceğini belirterek, sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır