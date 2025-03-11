Kuşadası'nda Ramazan denetimleri fırınlarla devam etti

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekibi tarafından yapılan denetimlerde fırınların imalathane bölümlerinin, un depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu kontrol edildi. Denetimlerde pide ve ekmekler tartılarak gramajlarının belirlenen standartlarda olup olmadığına bakıldı. Ayrıca derin dondurucularda bulunan hazır gıdaların son tüketim tarihleri ile paketlenme şekilleri kontrol edildi. Çalışanların temizlik kurallarına uygunluğuna da bakan ekipler, yangın söndürme tüpleri ile işletmelerin ruhsatlarını da inceledi. (İHA)