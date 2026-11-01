Kuşadası’nda silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eğlence mekânı işletmecisi Mekin Çelik (37) ile dövme stüdyosu işletmecisi Murat Yatkı (55), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla vurulan 2 işletmeci ağır yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, saat 06.30 sıralarında Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Şafak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, otomobilden inerek Kaleiçi'nde eğlence mekânı işleten Mekin Çelik (37) ile dövme stüdyosu işleten Murat Yatkı'ya (55) tabancayla ateş açtı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştirilen saldırıda, Çelik ve Yatkı'nın vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet etti.

2 İŞLETMECİ AĞIR YARALANDI

Silahlı saldırının ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mekin Çelik ile Murat Yatkı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİRİ AMELİYATA ALINDI, DİĞERİ SEVK EDİLDİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mekin Çelik ameliyata alınırken, Murat Yatkı ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Her iki işletmecinin de sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır