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  4. Kütahya'da 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! 80 yaşındaki kadın yarı baygın bulundu

Kütahya'da 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! 80 yaşındaki kadın yarı baygın bulundu

13.03.2025 20:00
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 3 gün önce kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın, dere yatağı yakınında yarı baygın bulundu.

Kütahya'da 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! 80 yaşındaki kadın yarı baygın bulundu

Uluoymak Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce camiye gitmek üzere ayrılan ve geri dönmeyen 80 yaşındaki C.M. için başlatılan arama çalışmalarında bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

Cami yönüne gittiği belirlenen Memiş'i bulmak için çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

AA-20250313-37329514-37329512-KUTAHYADA_3_GUNDUR_KAYIP_OLARAK_ARANAN_80_YASINDAKI_KADIN_YARI_BAYGIN_BULUNDU

AFAD, polis, jandarma ve sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarının üçüncü gününde C.M., ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Muhipler Göleti çevresinde bir dere yatağı yakınlarında yarı baygın halde bulundu.

İlk müdahalesi arama kurtarma ekiplerince yapılan C.M., Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alzheimer kayıp
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