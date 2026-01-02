HABER

Kütahya'da dondurucu soğuklar göleti tamamen buzla kapladı

Kütahya'nın Demirciören köyünde bulunan gölet, etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen buz tuttu. Sulama amacıyla kullanılan gölette, hava sıcaklıklarının 3 gündür eksi 10 ila eksi 14 derecelere kadar düşmesiyle birlikte suların yüzeyi tamamen dondu.

Köy sakinlerini şaşkına çeviren olay, köyde uzun yıllardır yaşayan vatandaşların bile daha önce karşılaşmadığı bir manzara ortaya çıkardı. Demirciören köyü sakinlerinden Arif İnci, göletin bugüne kadar hiç bu şekilde donmadığını belirterek, yaşanan duruma dikkat çekti.

Arif İnci, "Uzun yıllardır Demirciören köyünde yaşıyorum. Köyümüzdeki sulama göleti bu sene çok soğuklardan dolayı tamamen buz tuttu. Hava eksi 10, hatta eksi 14 dereceleri gördü. Biz bu göleti yıllardır biliriz ama daha önce hiç böyle donduğunu görmemiştik. Görünce gerçekten şaşırdık" dedi.

"SADECE ÜSTÜ BUZ, ALTI SU"

Göletin derin yapısına dikkat çeken İnci, donmuş görüntünün aldatıcı olabileceğini vurguladı. İnci, "Gölet çok derin. Sadece üstü buz, altı su. O yüzden buraya girilmesi çok tehlikeli. Özellikle çocukların ve gençlerin yaklaşmaması gerekiyor. Herkesin dikkatli olmasını istiyoruz. Soğuklar geçene kadar göletten uzak durulmalı" ifadelerini kullandı.

Köy sakinleri, buz tutan göletin tehlike oluşturabileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Özellikle çocukların ve gençlerin buz üzerinde yürümemesi, muhtemel kazaların önüne geçilmesi açısından uyarı niteliği taşıyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

