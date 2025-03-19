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Kütahya'da kar yağışı

19.03.2025 12:03
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Kütahya'da aralıklarla yağan kar sonrası, meyve bahçeleri eşsiz bir güzelliğe büründü.

Kütahya'da kar yağışı

Karla birlikte, Kütahya'nın Radar bölgesindeki meyve bahçelerinde ilginç görüntüler oluştu. Çiçek açan badem ağaçlarının karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.
Murat Demişdağ isimli vatandaş, "Mart ayında kar sürprizi ile karşılaşmak çok güzel bir duygu. Bilindiği gibi, bu sene kar yağışı yeterli derecede değildi. Mart'ta yağan kar da bizleri sevindirdi. Ancak başta baden ağaçları olmak üzeri birçok meyve ağacı çiçek açtı. Don olursa çiçek açan meyve ağaçları zarar görür" diye konuştu.
Kütahya'nın yüksek kesimlerinde yarın da hafif kar yağışı bekleniyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya kar
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