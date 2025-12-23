HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kütahya'da yüksek kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kütahya'da bir apartmanın yüksek katından düşen adam hayatını kaybetti.

Kütahya'da yüksek kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Olay, 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmandan bir şahsın düştüğünü fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, bina önünde bulunan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, hayatını kaybeden kişinin Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden Samet Erkul (33) olduğu belirlendi. İlk incelemelere göre Erkul'un, apartmanın 10'uncu katında yer alan merdiven boşluğundaki bir pencereden düştüğü değerlendiriliyor.
Yaklaşık 35 metre yükseklikten düştüğü belirtilen Erkul'un cenazesi, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekipleri intihar şüphesini değerlendiriyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saran'ın villasının bekçisi serbest bırakıldıSaran'ın villasının bekçisi serbest bırakıldı
Kışın en şık fırsatı CAMPER botta!Kışın en şık fırsatı CAMPER botta!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.