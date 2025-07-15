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Kütahya Valisi Musa Işın: "Sahipsiz hayvanların sorumluluğu artık valiliklerde"

Kütahya Valisi Musa Işın, sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Vali Işın, yakın zamanda Meclis’ten geçen ve yasalaşan düzenleme kapsamında, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilite edilmesi, beslenmesi, korunması, aşılanması ve kısırlaştırılması gibi işlemlerin artık valiliklerin sorumluluğuna verildiğini belirtti.

Kütahya Valisi Musa Işın: "Sahipsiz hayvanların sorumluluğu artık valiliklerde"

Vali Işın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılmış ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından valiliklere görev devri gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, ilimizde Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Başkanlığı bulunmaktadır. Belediyelerimiz ve özel idarelerimiz bu birliğin ortağıdır. Alınan kararla, mevcut barınaklar, personel ve araçlar birlik üzerinden yönetilecek şekilde devralınacaktır. Artık sahipsiz hayvanların muhatabı valiliğimizdir" dedi.

Vali Işın, sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen altyapı çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Kütahya şehir merkezinde ve bağlı köylerde hizmet verecek bir barınağın tamamlandığını belirten Işın, Tavşanlı’da 50 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan barınağın ise bu ay sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.
Şaphane’de faaliyet gösteren mevcut barınağın Gediz, Simav ve çevresindeki köy ve beldelere hizmet verdiğini belirten Vali Işın, Emet ilçesinde de yeni bir barınak inşaatının devam ettiğini ve bu tesisin bölgedeki komşu ilçelere hizmet sağlayacağını söyledi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Kütahya
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