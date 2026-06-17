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Kütahya’da hububat demonstrasyon alanlarında yüksek verim beklentisi

Kütahya’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen hububat demonstrasyon alanlarında kontrol çalışmaları sürüyor.

Kütahya’da hububat demonstrasyon alanlarında yüksek verim beklentisi

Kütahya’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen hububat demonstrasyon alanlarında kontrol çalışmaları sürüyor. Yapılan gözlemler, bu yıl üretimde önceki yıllara göre yüzde 30-40 oranında artış beklendiğini ortaya koydu.

Kütahya’da hububat demonstrasyon alanlarında yüksek verim beklentisi 1

Yetkililer, çeşitlere göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama verimin dekarda 350 ile 500 kilogram arasında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirtti. Yapılan incelemeler, ekim alanlarındaki gelişimin olumlu yönde seyrettiğini gösteriyor.

Kütahya’da hububat demonstrasyon alanlarında yüksek verim beklentisi 2

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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