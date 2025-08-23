HABER

Kütahya’da siber güvenlik seminerleri

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Siberay ekipleri tarafından düzenlenen seminerlerde, toplumun farklı kesimlerine önemli konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Seminerlerde; sosyal medyanın hayatımıza etkisi, siber güvenlik, yasadışı bahis, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Toplumu oluşturan insandır; Kütahya Emniyeti olarak her vatandaşımıza ulaşıyoruz" denildi.

