Kütahya’da siber güvenlik seminerleri

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Siberay ekipleri tarafından düzenlenen seminerlerde, toplumun farklı kesimlerine önemli konularda bilgilendirmeler yapıldı.
Seminerlerde; sosyal medyanın hayatımıza etkisi, siber güvenlik, yasadışı bahis, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Toplumu oluşturan insandır; Kütahya Emniyeti olarak her vatandaşımıza ulaşıyoruz" denildi.
(İHA)
