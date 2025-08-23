Kütahya’da siber güvenlik seminerleri

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Siberay ekipleri tarafından düzenlenen seminerlerde, toplumun farklı kesimlerine önemli konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Seminerlerde; sosyal medyanın hayatımıza etkisi, siber güvenlik, yasadışı bahis, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Toplumu oluşturan insandır; Kütahya Emniyeti olarak her vatandaşımıza ulaşıyoruz" denildi.

(İHA)