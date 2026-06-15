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Kutusu bile açılmamış! 3 milyon dolara satıldı, rekor kırdı

Kutusunda ve etiketi bile açılmamış bir Super Mario Bros. kopyası, 3 milyon dolar gibi rekor bir fiyata satıldı. Önceki rekor, 2021'de 2 milyon dolara satılan yine bir Super Mario Bros. kopyasına aitti.

Kutusu bile açılmamış! 3 milyon dolara satıldı, rekor kırdı
Enes Çırtlık

Eski oyun koleksiyon parçalarının fiyatları son birkaç yılda hızla yükseliyor. Hal böyle olunca, dudak uçuklatıcı noktalara ulaşan fiyatlar da gündem oluyor. Tıpkı haberimize konu olan Super Mario Bros. kopyası gibi.

ÖNCEKİ REKORU KIRDI

The Verge'de yer alan habere göre, kutusunda duran ve orijinal etiketiyle mühürlü bir Super Mario Bros. kopyası, 3 milyon dolara satıldı ve yeni bir rekorun sahibi oldu. Önceki rekor, 2021'de 2 milyon dolarlık bir satış ile kırılmıştı. Söz konusu satış, Super Mario 64'ün 1,56 milyon dolara satıldığı tartışmalı bir açık artırmanın hemen ardından gerçekleşmişti.

FİYATI NEDEN BU KADAR YÜKSEK?

Oyunun fiyatını bu denli yukarı taşıyan etkenlerden biri, kutunun shrink wrap (ısıyla daraltılan ambalaj film) yerine parlak bir etiketle mühürlenmiş olması. Bu etiket, kısa bir süre sonra kullanımdan kaldırılmıştı.

Kutusu bile açılmamış! 3 milyon dolara satıldı, rekor kırdı 1

Öte yandan, bu kopyanın oyunun bilinen en eski mühürlü kopyası olduğu öne sürülüyor. Kopya ayrıca Professional Sports Authenticator tarafından 9.6 A++ notuyla derecelendirilmiş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Oyun rekor
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