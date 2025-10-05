HABER

Kuyucak İlçe Stadyumu yenileme çalışmaları sürüyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Kuyucak İlçe Stadyumu’nda devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe beraberindeki ekiple birlikte stadyumda yapılan saha düzenleme, tribün onarımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını denetledi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Kuyucak İlçe Stadyumu'nda devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe beraberindeki ekiple birlikte stadyumda yapılan saha düzenleme, tribün onarımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını denetledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yığmatepe, tesislerin modern bir görünüme kavuşması için yürütülen yenileme sürecinin kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Yığmatepe, gençlerin ve sporcuların daha iyi şartlarda antrenman yapabilmesi için tesis yatırımlarının önemine değinerek amaçlarının her ilçede gençlere kaliteli, güvenli ve modern spor alanları sunmak olduğunu kaydetti.

Kuyucak İlçe Stadyumu yenileme çalışmaları sürüyor 2

(İHA)

Aydın
