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Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

04.04.2025 15:27
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Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde, kuyuya düşen bir koyun, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

Akhisar Hamidiye Mahallesi zeytinlik alanda meydana gelen olayda, Suat Yıldırım’a ait bir koyun su kuyusuna düştü. Yıldırım’ın ihbarı üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hızlı ve titiz bir çalışmayla koyunu bulunduğu kuyudan çıkardı. Kurtarma operasyonu başarıyla tamamlanırken, Yıldırım kuzusuna kavuşmanın sevincini yaşadı. Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları gerektiğini belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin her zaman göreve hazır olduğunu vurguladı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Manisa koyun
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