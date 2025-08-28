HABER

Kuzey Marmara'da feci kaza! TIR jandarma aracına çarptı: O anlar kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR şoförü aracın hakimiyetini kaybederek feci bir kaza geçirdi. Kaza yapan TIR jandarma aracına çarptı. Yaşanan feci anlar saniye saniye kaydedilirken kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hüseyinli gişelerinden çıkış yapan çıkış yapan TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptı.

FECİ KAZADA 5 YARALI

Kazanın etkisiyle savrulan ekip aracı yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ekip aracında bulunan 2 jandarma personeli ve TIR'da bulunan 2 şoför ile bölgedeki 1 kişi yaralandı. 5 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Su kanlına düşen Jandarma aracı çekici ile olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA KAMERADA

5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen TIR'ın gişeleri ayıran beton bariyere çarparak kontrolden çıktığı ve kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptığı görülüyor.

