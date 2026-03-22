Kuzular belirti göstermeden bir anda telef oluyor

Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde hayvancılıkla uğraşan Orhan Küçükkaya, son 2 hafta içerisinde 50’den fazla yeni doğan kuzusunun aniden öldüğünü belirtti.

Küçükkaya, kuzuların herhangi bir belirti göstermeden bir anda yere düşerek telef olduğunu ifade ederek, durumun neden kaynaklandığını bilmediklerini söyledi.

Benzer ölümlerin yalnızca Oğuz köyüyle sınırlı olmadığı, Erzincan genelinde de bazı üreticilerin aynı sorunla karşılaştığı öğrenildi.

Yeni doğan kuzularda görülen ani kayıplar, bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar arasında endişeye yol açtı.

Küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, kuzuların telef olma nedeninin belirlenmesi için ilgili kurumların bölgede inceleme yapmasını talep etti. Veteriner hekimler ve tarım yetkililerinin sorunun kaynağını ortaya koyması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, daha fazla kayıp yaşanmadan çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.

Öte yandan, yaşanan kuzu kayıplarının ekonomik kayıplara neden olduğu belirtilirken, üreticiler yetkililerden acil destek bekliyor.

